'45% தீக்காயம், தீவிர சிகிச்சை.." ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் தப்பிய.. கேப்டன் வருண் சிங் உடல்நிலை எப்படி

டெல்லி: குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட க்ரூப் கேப்டன் வருண் சிங், தற்போது 45% தீ காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவரை மீட்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுவதாகப் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

சூலூர் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்து வெலிங்டன் பயிற்சி மையத்திற்கு முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உட்பட 14 பேருடன் சென்ற எம்ஐ ரக ஹெலிகாப்டர் நேற்று விபத்தில் சிக்கியது.

குன்னூர் அருகே நடந்த இந்த கோர விபத்தில் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேரும் உயிரிழந்தனர்.

roup Captain Varun Singh, the sole survivor of the IAF chopper crash on Wednesday, has suffered 45 percent burn injuries and is under treatment, as per sources. His condition is critical but his vitals are stable, they said.