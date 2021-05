இந்தியாவில் கொரோனா 2-வது அலைக்கு.. மதக் கூட்டங்களே காரணம்.. ஐ.சி.எம்.ஆர் ஆய்வில் தகவல்!

Delhi

டெல்லி: மதக் கூட்டங்கள் நடத்தியதே இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 2-வது அலைக்கு காரணம் என்று ஐ.சி.எம்.ஆர் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலையின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. முதல் அலையில் கருணை காட்டிய கொரோனா 2-வது அலையில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்தியாவில் தினமும் 3,00,000-க்கும் அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. தினமும் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட மரணங்கள் நிகழந்து வருகின்றன.

கொரோனா பரவலுக்கு கும்பமேளாதான் காரணமா? இந்துக்களுக்கு எதிரான சதி-காங். மீது இந்து துறவிகள் பாய்ச்சல்

English summary

An ICMR study has found that religious gatherings are the cause of the second wave of corona virus in India