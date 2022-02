'திராவிட மாடல்'.. இந்தியா வளர்ச்சியடைய இதை பின்பற்றுங்கள்.. நாடாளுமன்றத்தில் உரக்க பேசிய திமுக எம்.பி

Delhi

டெல்லி: இந்தியா வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தில் பின்பற்றப்படும் 'திராவிட மாடலை' பின்பற்ற வேண்டும் என திமுக எம்.பி செந்தில்குமார் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பேசியுள்ளார். தமிழக அரசின் நீட் தேர்வு மசோதாவை கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி மத்திய அரசுக்கே திருப்பி அனுப்பிய நிலையில் திமுக எம்.பி இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மான விவாதம் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு மக்களவையில் பேசிய ராகுல் காந்தி மத்திய அரசை மிக கடுமையாக தாக்கினார். தமிழகத்துக்கு ஆதரவாகவும் குரல் கொடுத்தார்.

DMK MP Senthilkumar has said in the Lok Sabha that if India wants to achieve development, it should follow the 'Dravidian model' followed in Tamil Nadu. The DMK MP has said this after Governor RN Ravi sent back the Tamil Nadu government's NEET selection bill to the Central Government