'நாட்டில் எதிர்க்கட்சி வலுவாக இல்லை.. அதனால்தான் நாங்கள் போராடுகிறோம்..' விவசாயிகள் வேதனை

டெல்லி: நாட்டில் உள்ள எதிர்க்கட்சிகள் பலவீனமாக உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள விவசாயச் சங்கத் தலைவர் ராகேஷ் டிக்கைட், எதிர்க்கட்சிகள் வலுவாக இருந்திருந்தால் விவசாயிகள் இத்தனை காலம் போராட்டம் நடத்தும் சூழ்நிலையே உருவாகியிருக்காது என்று தெரிவித்தார்.

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். விவசாய சட்டங்களைத் திரும்பப் பெறும் வரை போராட்டங்கள் தொடும் என விவசாயிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், விவசாயிகள் போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தும் ராகேஷ் டிக்கைட்டை மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி நேரில் சந்தித்தார்.

English summary

Farmers leader Rakesh Tikait termed the present Opposition party in the country as weak. He also said if the Opposition is strong we need not have to protest for this long time.