உறையவைக்கும் குளிர்.. டெல்லி உள்பட 4 மாநிலங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. தமிழ்நாடு நிலவரம் இதுதாங்க.. ஆஹா

டெல்லி: இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் தற்போது குளிர், மூடுபனி அதிகம் நிலவி வருகிறது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் குளிர் அலை வீசி வருவதால் இந்தியாவில் 4 மாநிலங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்டும், 2 மாநிலங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்டும் விடுத்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க தமிழ்நாட்டில் குளிர் எப்படி இருக்கும்? என்ற தகவலும் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் டிசம்பர் இறுதி மற்றும் ஜனவரி மாதத்தில் குளிர்வாட்டி வதைப்பது வாடிக்கையான ஒன்றாகும். மேலும் பனிமூட்டமும் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் ஆண்டுதோறும் பல மாநில மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த ஆண்டும் குளிர்வாட்டி வதைத்து வருகிறது. குறிப்பாக வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு பகுதிகளில் உள்ள மாநிலங்களில் கடும் குளிர், மற்றும் பனிமூட்டம் நிலவி வருகிறது.

ஓய்ந்தது மழை.. தொடர்கிறது பனிமூட்டம்.. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மழை வறண்ட வானிலை.. புது அப்டேட்

Many states in India are currently experiencing cold and fog. This has affected the normal life of the people. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for 4 states and an orange alert for 2 states in India due to the cold wave. Let alone how cold it is in Tamil Nadu? The information is now out.