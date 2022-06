உஷார்.. ஏப்ரலில் 16 லட்சம் வாட்ஸ்அப் கணக்குகளுக்கு தடை! காரணத்தை தெரிஞ்சுகிட்டு பாதுகாப்பாக இருங்க!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் 16.66 லட்சம் வாட்ஸ்அப் கணக்குகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரியில் இருந்து ஏப்ரல் வரை மொத்தம் 67 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாட்ஸ்அப் கணக்குகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் செல்போனில் தகவல்கள் பரிமாறும் தளமாக வாட்ஸ்அப் மாறியுள்ளது. சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வயது வித்தியாசமின்றி அனைத்து தரப்பினரும் இதனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

சொல்லப்போனால் கொரோனா காலத்தை தொடர்ந்து பல்வேறு பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாடங்கள் குறித்த விபரங்கள் அனைத்தும் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

In India Whats app Banned 16.66 lakh accounts of users in the month of April. Before this Whats app had banned nearly 18 lakh accounts in the month of arch an 14.26 lakh in Februrary and 18.58 lakh Accounts in january. Overs all this four month Whats app were banned above 67 lakh accounts.