"ரத்தம் சிந்துவதால் ஒரு பிரச்சினையும் தீராது".. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்த இந்தியா

டெல்லி: உக்ரைன் மீது போரிட்டு வரும் ரஷ்யாவை ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்வதற்கான வாக்கெடுப்பை இந்தியா புறக்கணித்தது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக போரிட்டு வருகிறது. உலக நாடுகள் எத்தனையோ முறை அறிவுறுத்தியும் ரஷ்யா தனது முடிவிலிருந்து பின் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை.

உக்ரைனில் ரஷ்யா நடத்தி வரும் சேதத்தை சீரமைக்க இன்னொரு தலைமுறையாகும் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக தெரிவித்திருந்தார். இந்த நேரத்தில் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தும் தாக்குதல்களை போர் குற்றமாக அமெரிக்கா அறிவித்தது.

Do you know what did India's representative in UN say about voting against Russia? for the 8th time India stands neutral.