இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து 2.67 கோடி பேர் குணமடைந்தனர் - 3.44 லட்சம் பேர் மரணம்

டெல்லி : நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கையை விட குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் கொரோனாவால் 1,20,529 பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரே நாளில்

1,97,894 பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலையின் தாக்கத்தினால் தினசரி பாதிப்பு 4 லட்சத்திற்கும் மேல் பதிவானது. மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, கர்நாடகா மாநிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன. உயிரிழப்பும் அதிகரிக்கவே அந்த மாநிலங்களில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

தமிழகத்திலும் தினசரி பாதிப்பு அதிகரிக்கவே கடந்த சில வாரங்களாக ஊரடங்கு கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து தொற்று பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. இந்தியாவில் நோய் தொற்று பாதிப்பு குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

வரும் ஜூன் 14 வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு.. கொரோனா அதிகம் உள்ள 11 மாவட்டங்களில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்

English summary

On a sustained downward slope, India's active caseload further decreases to 15,55,248; less than 2 Lakh since 9 successive days. Active cases decrease by 80,745 in last 24 hours.