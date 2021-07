நாட்டிலேயே தடுப்பூசி செலுத்துவதில் டாப் 5 மாநிலங்கள்... மோசமான 5 மாநிலங்கள்.. பட்டியல்

Delhi

டெல்லி : நாட்டிலேயே கொரோனா தடுப்பூசி பற்றாக்குறை மிககுறைவாக உள்ள மாநிலங்கள் என்றால் கேரளா மற்றும் டெல்லி தான். அதேநேரம் நாடடிலேயே கொரோனா தடுப்பூசி பற்றாக்குறை அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் பட்டியலில் பீகார், ராஜஸ்தான் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகியவை டாப் 3 இடங்களில் உள்ளன.

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி போடுவது அதிகரித்துள்ளது. நாட்டின் மொத்தம் 36 கோடி பேருககு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்திருந்தது. அரசின் அறிவிப்பில் 18-44 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு 11 கோடிக்கும் அதிகமான மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

அதிக அளவில் தடுப்பூசி பற்றாக்குறையைக் கொண்டுள்ள மாநிலங்கள் பட்டியல்கள் வெளியாகி உள்து . மாநிலத்தின் தடுப்பூசி பற்றாக்குறை என்பது மக்கள்தொகையின் சதவீத அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

