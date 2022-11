பீரங்கியை தாங்கும் "வலிமை”.. சீனாவுக்கு “பொறி”! 3டி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் இந்திய ராணுவம்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: லடாக் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழையும் சீனாவை தடுக்க இந்திய எல்லைக்கோட்டு பகுதியில் சக்திவாய்ந்த நிரந்தர 3டி தடுப்புகளை உருவாக்க இந்திய ராணுவம் முடிவு செய்து இருக்கிறது.

இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லை பகுதியை சீனா ஆக்கிரமித்து கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் குடியிருப்புகள், சாலைகளை கட்டியது. இந்த புகைப்படங்கள் வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின.

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக லடாக்கின் கைலாஷ் பகுதியில் சீனாவின் ஊடுருவலை இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் தடுக்க முயன்றபோது மோதல் ஏற்பட்டது.

English summary

The Indian Army has decided to build powerful permanent 3D barriers along the Indian border to prevent China from encroaching into the Ladakh border.