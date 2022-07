இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை.. விலகாத டெல்லி மர்மம்! முன்பே இருந்திருக்கலாம் என ஷாக் தந்த விஞ்ஞானிகள்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை தொற்றானது நீண்ட காலமாக இருந்திருக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். ஏனெனில், முதன் முறையாக கேரளாவில் கண்டறியப்பட்ட இந்த தொற்று பாதிப்பு மற்ற நாடுகளிலிருந்து பரவியது அல்ல என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

அதாவது, குரங்கு அம்மை தொற்று அதிகமாக உள்ள ஐரோப்பாவில் B.1 வைரஸ் இந்த பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் கேரளாவில் கண்டறியப்பட்ட தொற்று பாதிப்பு A.2 வகை வைரஸால் உருவானது என விஞ்ஞானிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

அதேபோல இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட இந்த தொற்று பாதிப்புகள் ஐரோப்பாவின் ஸ்பெயின் நாட்டுடன் எந்த விதத்திலும் தொடர்புடையது அல்ல என்றும் கூறியுள்ளனர். எனவே இந்தியாவில் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பிருந்தே இந்த தொற்று பாதிப்பு இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது என ஆய்வாளர்கள் சந்தேகித்துள்ளனர்.

