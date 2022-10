5ஜி டவுன்லோடு ஸ்பீட்.. ஏர்டெல்லை விட ஜியோ 3 மடங்கு அதிகம்.. ஊக்லா தகவல்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்தியாவில் 5ஜி அலைவரிசை சேவையை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்த நிலையில் ஏர்டெலை விட ஜியோவில் டவுன்லோட் வேகம் மூன்று மடங்கு அதிகம் இருப்பதாக தொழில்நுட்ப இணையதளமான ஊக்லா தெரிவித்துள்ளது.

இம்மாத தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2022 மாநாட்டில் பாரதி ஏர்டெல், ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் 5ஜி அலைவரிசை சேவையை தொடங்க உள்ளதாக அறிவித்தன.

இந்த நிலையில் ஊக்லா எனப்படும் இணையதள வேக கணக்கெடுப்பு நிறுவனமான ஊக்லா நடத்திய வேக பரிசோதனையில் இந்தியாவில் 5ஜி வேகம் என்பது 500 Mbps ஐ விட தாண்டி பதிவானதாக தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

According to technology website Ookla, The download speed of Jio is three times faster than that of Airtel after Prime Minister Narendra Modi launched the 5G broadband service in India a few days ago.