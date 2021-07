குட் நியூஸ்.. டெல்டா வைரசுக்கு எதிராக ஜான்சன் & ஜான்சன் தடுப்பூசி செயல்திறன் மிக்கது.. ஆய்வில் உறுதி

Delhi

டெல்லி: அமெரிக்காவின் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள தடுப்பூசி டெல்டா வகை கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக வீரியத்துடன் செயல்படும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டின் இறுதியில் சீனாவில் தோன்றிய கொரோனா வைரஸ் இன்னும் இந்த பூமியை விட்டு செல்ல மறுத்து வருகிறது. கொரோனா வைரசின் உருவம் தொடர்ந்து உருமாறி வருவதே இதற்கு காரணமாகும்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸின் இரண்டாவது அலைக்கு டெல்டா வைரஸ் மாறுபாடே காரணம் என்று புள்ளி விவரங்கள் தெளிவாக காட்டுகின்றன.

The vaccine, developed by Johnson & Johnson in the United States, has been shown to be effective against the delta type corona virus