மணிஷ் சிசோடியாவை சிபிஐயிடம் போட்டுக்கொடுத்தாதே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்தான்! குட்டையை குழப்பும் பாஜக

oi-Halley Karthik

டெல்லி: டெல்லியின் துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியாவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சிபிஐ தொடர் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

சிபிஐ ரெய்டில் சிக்கிய டெல்லி துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா

இதற்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், சிசோடியா குறித்து சிபிஐயிடம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தகவல் தெரிவித்திருக்கலாம் என பாஜக கூறியுள்ளது.

மதுவிலக்கு மாற்றம் செய்த விவகாரத்தில், கலால் வரியில் முறைகேடு நிகழ்ந்திருப்பதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில் சிசோடியா தொடர்புடைய சுமார் 21 இடங்களில் சிபிஐ சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

(சிசோடியா குறித்து கெஜ்ரிவால் சிபிஐயிடம் தகவல் தெரிவித்திருக்கலாம் என பாஜக சந்தேகித்துள்ளது): The BJP has expressed its suspicion that Kejriwal may have informed the CBI about Manish Sisodia while the CBI is conducting raids on him.