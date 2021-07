இந்தியா - சீனா எல்லை விவகாரம்.. 9 மணி நேரம் நீட்டித்த முக்கிய மீட்டிங்.. விவாதிக்கப்பட்டது என்ன

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியா-சீனா ராணுவ உயர் அதிகாரிகளிடையே எல்லை விவகாரம் தொடர்பாக சுமார் 9 மணி நேரம் நீட்டித்த 12ஆம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை இரவு 7.30 மணியளவில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே எல்லைப் பகுதியில் இந்தியச் சீன ராணுவத்திற்கு இடையே மோதல் போக்கு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாகக் கடந்த ஆண்டு நடந்த கல்வான் மோதலுக்குப் பிறகு நிலைமை மோசமானது.

அதைத் தொடர்ந்து இரு நாட்டு ராணுவங்களும் எல்லையில் அதிகளவில் ராணுவத்தைக் குவிக்கத் தொடங்கின. இதனால் எல்லையில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது.

நெருங்கி வரும் சீனா.. தாலிபான்கள் குழுவின் அதிமுக்கிய சீன பயணம்.. ஆப்கனில் அடுத்து என்ன? பரபர தகவல்

English summary

The 12th round of Corps Commander-level talks between India and China concluded at 7.30 pm today. Indian Army sources said during the meeting, which last for close to nine hours.