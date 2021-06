'லட்சத்தீவு மக்களிடம் கலந்து ஆலோசிக்காமல்.. அங்கு எந்த சட்டமும் கொண்டுவரப்படாது'.. அமித்ஷா உறுதி!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: லட்சத்தீவு மக்களிடம் கலந்து ஆலோசிக்காமல் அங்கு எந்த சட்டமும் கொண்டுவரப்படாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியதாக லட்சத்தீவு தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்.பி. முகமது பைசல் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவின் யூனியன் பிரதேசமான லட்சத்தீவு நமது அண்டை மாநிலமான கேரளாவின் கடலோரத்தின் இருந்து சுமார் 200 கி.மீ தூரத்தில் அரபிக்கடலில் அமைந்துள்ளது.

English summary

Lakshadweep Nationalist Congress Party MP Mohammed Faisal said that Union Home Minister Amit Shah had said that no law would be brought there without consulting the people of Lakshadweep