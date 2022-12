கடைசி நாளில் எதிர்பாராத ‘ட்விஸ்ட்’.. ஆம் ஆத்மிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த பாஜக.. ஆஹா.. ஆபரேஷன் லோட்டஸ்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : டெல்லி மேயர், துணை மேயர் தேர்தல் வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள ஆம் ஆத்மி கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக பாஜக தனது வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாளில் பாஜக கொடுத்த இந்த ட்விஸ்ட்டால், என்ன நடக்கப்போகிறதோ என ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் மத்தியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பெரும்பான்மை பலத்தைக் கொண்டிருக்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சி மேயர், துணை மேயர் தேர்தலில் வெல்வது எளிது என்ற சூழலில், பாஜக தனது வேட்பாளர்களை நிறுத்தி இருப்பதால், மாநிலங்களில் எம்.எல்.ஏக்களை இழுத்து ஆட்சி அமைப்பது போல ஏதேனும் தந்திரங்களை பாஜக கையாளப் போகிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஏற்கனவே பாஜக ஐடி விங் நிர்வாகி அமித் மால்வியாவின் பேச்சும் இதை ஒட்டியே இருந்த நிலையில், வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாளில் கொடுத்த ட்விஸ்ட்டால் ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் அதிர்ந்து போயுள்ளனர்.

சார்.. இன்னும் பேர் வைக்கல.. மேயர் வசந்த குமாரி சொன்னதும்.. ஸ்டாலின் சூட்டிய பெயர்.. என்ன தெரியுமா?

English summary

With the Delhi Mayor and Deputy Mayor elections to be held on January 6, the BJP has fielded its candidates against the candidates of the Aam Aadmi Party, which has a majority, and has created a stir. With this twist given by the BJP on the last day of filing nominations, there is tension among the AAP as to what is going to happen.