சுகேஷ் சந்திரசேகர் பாஜகவில் சேரப்போறார்.. “தலைவர் ஆக்கலாம்.. கூட்டமாவது வரும்” - கெஜ்ரிவால் கிண்டல்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : சுகேஷ் சந்திரசேகர் எப்போது வேண்டுமானாலும் பாஜகவில் சேருவார், அவரையே பாஜக தேசிய தலைவராக்கலாம் என டெல்லி முதல்வரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் விமர்சித்துள்ளார்.

பல்வேறு மோசடி வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள மோசடி மன்னன் சுகேஷ் சந்திரசேகர், தான் ஆம் ஆத்மி அமைச்சருக்கு 10 கோடி கொடுத்ததாகவும், ஆம் ஆத்மியில் முக்கிய பதவி பெறவும், எம்.பி சீட் பெறவும் கட்சிக்கு ரூ.50 கோடி நன்கொடை கொடுத்ததாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.

பாஜக, ஆம் ஆத்மி குஜராத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்துவிடும் என்ற பயத்தில் சுகேஷ் சந்திரசேகரை வைத்து பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருவதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில், மோசடி நபர் சுகேஷ் சந்திரசேகர் எந்தநேரமும் பாஜகவில் இணையலாம் என்று தெரிவித்தார். பாஜக, சுகேஷ் சந்திரசேகரை நட்சத்திர பேச்சாளராக ஆக்கினால் அவரது கதையை கேட்கவாவது மக்கள் கூட்டங்களுக்கு வருவார்கள் என விமர்சித்துள்ளார்.

நான் ஃபிராடுனா.. நீங்க மெகா ஃபிராடு! கெஜ்ரிவால் மீது சுகேஷ் சந்தர் பரபர குற்றச்சாட்டு! பகீர் கடிதம்

English summary

PM Modi's roadshows are not drawing crowds. They should bring Sukesh Chandrashekhar to those roadshows.He should be made the BJP'S national president." AAP leader arvind Kejriwal criticized BJP.