11 தேர்தல்களில் தொடர்ந்து வென்ற மக்கள் செல்வாக்கு தலைவர்.. யார் இந்த மல்லிகார்ஜூன கார்கே! பின்னணி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சிக்கான தலைவர் தேர்தலில் 80 வயதான, மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே வெற்றி பெற்றுள்ளார். கர்நாடகாவை சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே 11 முறை தொடர்ந்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்த மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க தலைவர் என்பதால் காங்கிரஸ் கட்சியை அவர் இந்தியா முழுவதும் வலுபெற செய்வாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி உள்ள நிலையில் புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி அக்டோபர் 17 ல் நடைபெறுவதாக முறைப்படி அறிவிப்பு வெளியானது. இதில் திருவனந்தபுரம் எம்பி சசிதரூர் போட்டியிடுவதாக முதன் முதலாக அறிவித்தார்.

அதேபோல் திக்விஜய் சிங் உள்பட இன்னும் சில தலைவர்கள் போட்டியிலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகின. சோனியா காந்தி ஆதரவுடன் ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் களமிறக்கப்படுவார் என்ற அறிவிப்பு வெளியானது.

காமராஜர், நிஜலிங்கப்பா வரிசையில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே... காங்கிரஸ் தலைவராகும் 10-வது தென்னிந்தியர்!

English summary

Senior All India Congress leader Mallikarjun Kharge has won the presidential election. He is 80 years old from Karnataka. He has won 10 consecutive elections and will he strengthen the Congress party all over India? The question has arisen.