மாஸ்டர் பிளான்! திடீரென டெல்லி புறப்படும் மம்தா.. எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுடன் முக்கிய மீட்டிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வரும் நவ. 29ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில், மே வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி வரும் நவம்பர் 22 - 25க்குள் டெல்லி செல்வார் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு விவசாய சட்டங்களைக் கொண்டு வந்தது. இருப்பினும், இந்தச் சட்டங்கள் விவசாயிகளுக்கு எதிராக இருப்பதாகக் கூறி விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கடந்த ஓராண்டாகவே போராட்டம் தொடர்ந்த நிலையில், இந்தச் சட்டங்களை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்த பிரதமர் மோடி, மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will visit Delhi between November 22 and 25. The winter session of the Parliament is scheduled to begin on November 29.