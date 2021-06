இனி 2 மாத அட்வான்ஸ் போதும்.. வாடகை மாதிரி சட்டம்.. மத்திய அரசு ஒப்புதல்.. முக்கிய அம்சங்கள்!

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று நடந்த மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வாடகை சட்டங்களில் திருத்தம் கொண்டு வர மாதிரி வாடகை சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டப்படி வாடகைதாரர்கள், இனி வீட்டின் உரிமையாளர்களுக்கு 2 மாத அட்வான்ஸ் கொடுத்தால் போதும்.

வாடகை மற்றும் குத்தகை முறைகளில் புதிய சட்டங்களை கொண்டு வரவும் அல்லது தற்போதுள்ள வாடகை சட்டங்களில், பொருத்தமான முறையில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரவும், மாதிரி வாடகை சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.

இந்த சட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள வாடகை வீடுகள் தொடர்பான சட்ட கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்க உதவும், இது அதன் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க உதவும். இந்த சட்டம் ... அனைத்து வருமானக் குழுக்களுக்கும் போதுமான வாடகை வீட்டுவசதிப் பங்கை உருவாக்க உதவும், இதன் மூலம் வீடற்றோர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியும்" என்று அரசின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Union Cabinet on Wednesday approved the Model Tenancy Act to be sent to the States and Union Territories to enact legislation or amend laws on rental properties. The meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi.