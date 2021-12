உபி-இல் அமையும் மெகா தொழிற்சாலை.. விரைவில் தொடங்கும் ஏகே 203 துப்பாக்கி உற்பத்தி.. ஏன் முக்கியம்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் அமேதியில் அதிநவீன ஏகே 203 துப்பாக்கிகளை உற்பத்தி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது. இந்த துப்பாக்கி மூலம் சுமார் 300 மீட்டர் உள்ள இலக்குகளைக் கூட துல்லியமாகச் சுட முடியும்.

இந்திய ராணுவத்திற்குத் தேவையான ராணுவ தளவாடங்கள் பெரும்பாலும் ரஷ்யா, அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளில் இருந்தே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

இந்த நிலையை மாற்றி, உள்நாட்டில் ராணுவ தளவாடங்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கப் பல ஆண்டுகளாக முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன.

English summary

A gun-manufacturing plant in Uttar Pradesh's Amethi to make over five lakh high-powered AK-203 rifles has been cleared by the centre. Uttar Pradesh elections latest updates in tamil.