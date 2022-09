இஸ்லாமிய தலைவருடன் மோகன் பகவத் சந்திப்பு.. ஆர்.எஸ்.எஸ் வெளியிட்ட பரபரப்பு விளக்கம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இஸ்லாமிய தலைவருடன் மோகன் பகவத் சந்தித்துவந்த நிலையில், ''ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு எந்த வகையிலும் கொள்கையில் இருந்து விலகவில்லை என்றும், மோகன் பகவத் - இமாம் சந்திப்பு சிறுபான்மை மக்களுடன் நல்லுறவை ஏற்படுத்தும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது தான் என்றும் ஆர் எஸ் எஸ் விளக்கமளித்துள்ளது.

பாஜகவின் சித்தாந்த அமைப்பான ஆர்.எஸ்.எஸின் தலைவர் மோகன் பகவத் சமீப நாட்களாக இஸ்லாமிய தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

கடந்த மாதம் முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் எஸ்.ஒய் குரோஷி மற்றும் டெல்லி முன்னாள் துணை நிலை ஆளுநர் நஜீப் ஜங், அலிகார் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் உத்தின் ஷா, முன்னாள் எம்.பி ஷாகித் சித்திக் மற்றும் தொழில் அதிபர் சையத் ஷீர்வானி ஆகியோரையும் மோகன் பகவத் சந்தித்து பேசியிருந்தார்.

அதே இடம்.. '5 மணி நேரம்'.. ஓபிஎஸ்க்கு போட்டியாக யாகம் நடத்திய ஆர்பி உதயகுமார்..? என்ன திட்டம்!

English summary

While Mohan Bhagwat met with the Islamic leader, the RSS has clarified that the RSS organization has not deviated from the policy in any way and that the Mohan Bhagwat-Imam meeting was done to establish good relations with the minority people.