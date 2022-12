காவி ஆடையில் கவர்ச்சி நடனம்.. வாயை கொடுத்து சிக்கிக்கொண்ட பாஜக ஆதரவு பெண் எம்.பி.. பழைய வீடியோ லீக்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: வரும் ஜனவரியில் வெளியாக உள்ள 'பதான்' திரைப்படத்திற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. இந்நிலையில் இது குறித்து முன்னாள் நடிகையும் பாஜக ஆதரவு சுயேச்சை எம்.பி.யுமான நவ்நீத் கவுர் ராணா (Navneet Kaur Rana) கூறியுள்ள கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகர் ஷாருக்கானின் 'பதான்' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 25ம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு என பல மொழிகளில் பான் இந்தியா திரைப்படமாக வெளியாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில் இத்திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 'பேஷரம் ரங்' எனும் பாடல் பாஜகவினர் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பை கிளப்பி இருக்கிறது.

English summary

The film 'Pathan', which will be released in January, has received strong opposition. However, former actress and pro-BJP MP Navneet Rana's comment on this has caused controversy.