2023ல் நீட்..க்யூட்..ஜேஇஇ தேர்வுகளுக்கு தயாராகுங்கள் மாணவர்களே..தேசிய தேர்வு முகமை அறிவிப்பு

டெல்லி: ஜேஇஇ முதல்கட்ட மெயின் தேர்வு 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24ம் தேதி முதல் 31ம் தேதி வரை நடைபெறும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு மே 7ல் நீட் தேர்வு நடத்தப்படும் எனவும் மே 21 முதல் 31 வரை பட்டப்படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான கியூட் தேர்வு நடைபெறும் எனவும் தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள பொறியியல், மருத்துவம், மத்திய அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான பொது நுழைவுத்தேர்வு தேதிகளை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு நடைபெறுவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கடந்த பல ஆண்டு காலமாக எழுந்து வரும் நிலையில் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு தேதியினை தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

The National Testing Agency has announced that the JEE First Phase Main examination will be held from January 24 to 31, 2023. According to the notification issued by the National Examinations Agency, the NEET exam will be held on May 7 next year and the QEET exam for graduation students will be held from May 21 to 31.