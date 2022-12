"பிரதமரின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேண்டும்".. டெல்லி மாநகராட்சியை கைப்பற்றியதும் சொன்ன கெஜ்ரிவால்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும், டெல்லி முதல்வருமான அர்விந்த் கேஜ்ரிவால், "பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆசிர்வாதம் எனக்கு வேண்டும்" எனக் கூறியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்திருக்கிறது.

15 ஆண்டுகளாக பாஜகவின் கோட்டையாக இருந்து வரும் டெல்லி மாநகராட்சி தற்போது

ஆம் ஆத்மி வசம் சென்றுள்ளது.

என்னதான் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்தாலும், தலைநகர் டெல்லியில் பாஜகவின்

பிடி தளர்ந்திருப்பது அக்கட்சிக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்திருக்கிறது.

English summary

After the AAP’s victory in the MCD polls, Delhi CM Arvind Kejriwal said that he seeks PM Modi’s blessings to make Delhi better.