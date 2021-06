பி.எப். பணத்தை மத்திய அரசே வழங்கும் திட்டம், 2022 மார்ச் வரை நீட்டிப்பு- நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியான PF தொகையை மத்திய அரசு செலுத்தும் திட்டம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை நீட்டிப்பு செய்யப்படுவதாக, மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.

கொரோனா நோய் தாக்கம் மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவுகளால் பல்வேறு துறைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும் வகையில் பொருளாதார தூண்டுதல் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது.

இது தொடர்பாக இன்று டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்தார் மத்திய நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.

