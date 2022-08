அரே பையா.. "உங்க தமிழ்நாட்டுலயும் அதானி கூட ஒப்பந்தம் சைன் ஆகியிருக்கு”.. நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : அம்பானி, அதானிக்கு மட்டும் தான் மத்திய அரசு உதவி செய்வதாக குற்றம்சாட்டுகிறீர்கள். ஹரே பையா.. உங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதானியுடன் சேர்ந்து டேட்டா சென்டர் அமைக்கிறது அரசு என நாடாளுமன்றத்தில் பேசினார் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.

அம்பானி, அதானி போன்ற பெரு முதலாளிகளின் நிறுவனங்களையே வளர்த்தெடுக்கும் வகையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது என திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பிக்கள் குற்றம்சாட்டிப் பேசினர்.

அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பேசிய மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், உங்கள் தமிழ்நாட்டில் அதானியுடன் சேர்ந்து டேட்டா சென்டர் அமைக்கிறது தமிழக அரசு எனச் சாடியுள்ளார்.

Finance Minister Nirmala Sitharaman said DMK, which is ruling in Tamil Nadu, too has signed agreements with the Adani Group for setting up data centres.