எம்பி-க்களுக்கு சிவில் வழக்கில் விலக்கு.. குற்ற வழக்கில் கைது செய்யலாம்.. வெங்கையா நாயுடு விளக்கம்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போது குற்ற வழக்குகளில் இருந்து கைது செய்வதில் எம்பி-க்களுக்கு எந்த விலக்கும் இல்லை என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு விளக்கமளித்துள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதனால் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த பல்வேறு முக்கியத் தலைவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக சிவசேனா கட்சியின் சஞ்சய் ராவத்திற்கு அமலாக்கத்துறை தரப்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

Vice President Venkaiah Naidu said in the Rajya Sabha that MPs did not have immunity from being arrested in criminal cases