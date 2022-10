பிசிசிஐ-யில் கங்குலிக்கு “எக்சிட்”.. தலைவராக தேர்வானார் ரோஜர் பின்னி! செயலாளராக தொடரும் ஜெய்ஷா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ தலைவராக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ரோஜர் பின்னி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி 2வது முறையாக தலைவராவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தும் அவர் நியமிக்கப்படவில்லை.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் பிசிசிஐ தலைவராக கடந்த நவம்பர் மாதம் சவுரவ் கங்குலி பதவியேற்றார். செயலாளராக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மகன் ஜெய்ஷா பதவியேற்றனர். இவர்களின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்தது.

2 வது முறையாக இவர்கள் பதவி வகிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் நிலையில் ஜெய்ஷா செயலாளர் பதவியில் தொடர்வார் என்றும், கங்குலி தலைவராக தொடர மாட்டார் என்றும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பே தகவல் வெளியானது.

ஜெயலலிதா முன்கூட்டியே இறந்ததை கண்டுபிடித்த 'எம்பாமிங் ' டாக்டர் சுதா சேஷய்யன்: ஆறுமுகசாமி ஆணையம்

English summary

Former Indian cricketer Roger Binny has been selected as the president of the Board of Control for Cricket in India (BCCI). Former Indian captain Sourav Ganguly was not appointed despite the possibility of a second term as the president.