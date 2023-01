அமித்ஷாவை சந்திக்க அவசியமில்லை.. பட்டென சொன்ன டிஆர் பாலு! செய்தியாளர்களுக்கு வைத்த முக்கிய கோரிக்கை!

Delhi

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்ததால் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தமிழ்நாடு ஆளுநர் விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க குடியரசுத் தலைவரிடம் வலியுறுத்தினோம் என திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் டி.ஆர்.பாலு தெரிவித்துள்ளார். மேலும், செய்தியாளர்களிடமும் ஒரு வேண்டுகோளை வைத்துள்ளார் டிஆர் பாலு.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றியபோது, சில பகுதிகளைத் தவிர்த்தார். மேலும் சில விஷயங்களை தானே சேர்த்து வாசித்தார். இந்த நிகழ்வு பேரவையில் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆளுநர் வாசித்த உரையை அவைக்குறிப்பில் சேர்க்காமல், அச்சடித்து வழங்கப்பட்ட உரையை சேர்க்க தீர்மானம் கொண்டுவந்தார்.

தொடர்ந்து, சட்ட நிபுணர்கள், திமுக மூத்த நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தி, ஆளுநர் விவகாரம் தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து முறையிடுவது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன்படி நேற்று முன் தினமே திமுக எம்.பிக்கள் டெல்லி சென்றனர். இன்று சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதியுடன் சென்று ஜனாதிபதியிடம் முறையிட்டுள்ளனர்.

