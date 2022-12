நடப்பது பாஜக ஆட்சி.. ஒரு இன்ச் நிலத்தை கூட யாரும் ஆக்கிரமிக்க முடியாது: சீனாவுக்கு அமித்ஷா எச்சரிக்கை

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் பாஜக ஆட்சியில் இருக்கும் வரை நாட்டின் ஒரு அங்குலம் நிலத்தை கூட யாராலும் ஆக்கிரமிக்க முடியாது என சீனாவுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் தவாங் செக்டாரில் டிசம்பர் 9-ந் தேதியன்று சீன ராணுவத்தின் 300க்கும் மேற்பட்டோர் கும்பல் கும்பலாக ஊடுருவி ஆக்கிரமிக்க முயன்றனர். எல்லையில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த நமது ராணுவ வீரர்கள் தீரமுடன் போராடி சீன ராணுவத்தினரை விரட்டியடித்தனர்.

அருணாச்சல்: ஊடுருவிய சீனா- உக்கிரமாக தடுத்து நிறுத்திய சீக்கிய, ஜாட் ரெஜிமெண்ட்ஸ்- பரபர தகவல்

Union Home Minister Amit Shah said that Today there is a BJP government in the country. As long as our govt is there no one can capture even an inch of land. I salute the valour shown by our Indian Army troops on the intervening night of December 8-9 (in Arunachal Pradesh).