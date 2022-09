வங்கதேச விடுதலைப் போருக்கு ஆதரவாக மோடி சிறைக்கு சென்றாரா? ஆவணம் இல்லை என கைவிரித்த பிரதமர் அலுவலகம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: 1971-ல் வங்கதேச விடுதலைப் போர் காலத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு சிறைக்கு சென்றது தொடர்பாக எந்த ஆவணமும் தங்களிடம் இல்லை என தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழான கேள்விக்கு பிரதமர் அலுவலகம் பதிலளித்துள்ளது.

1971-ல் பாகிஸ்தானில் இருந்து வங்கதேசம் பிரிக்கப்பட்டு தனி சுதந்திர நாடாக உருவானது. வங்கதேசத்தின் விடுதலைக்காக பாகிஸ்தானுடன் இந்தியா யுத்தம் நடத்தியது. வங்கதேச விடுதலையின் 50-வது ஆண்டு கொண்டாட்டம் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்றது.

வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பிரதமர் மோடி சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார். டாக்கா சென்ற பிரதமர் மோடி, 1971ம் ஆண்டு நடந்த வங்கதேச விடுதலைப் போரில் உயிரிழந்த வீரர்களின் வீரத்துக்கும், தியாகத்துக்கும் மரியாதை செலுத்துவதற்காக தேசிய போர்வீரர்கள் நினைவிடத்துக்கு (ஜதியோஸ்ரீதிஷவ்டோ) சென்றார். இந்த நினைவிட வளாகத்தில் அர்ஜூன் மரக்கன்றையும் பிரதமர் நட்டு, பார்வையாளர் புத்தகத்தில் கையெழுத்திட்டார். அதில், சாவர் நினைவிடத்தில் உள்ள அணையா விளக்கு, உண்மையின் உன்னத வெற்றியின் நீடித்த நினைவூட்டலாகவும், வஞ்சம் மற்றும் அடக்குமுறைக்கு எதிரான தைரியமாகவும் விளங்க வேண்டும் என நான் வேண்டுகிறேன் என எழுதினார் பிரதமர் மோடி.

English summary

The Prime Minister's Office has stated that it has no record of the PM Modi jailed over satyagraha for Bangladesh's independence.