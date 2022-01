நாகாலாந்து படுகொலைகள், கொரோனா மரணங்கள் குறித்து ஜனாதிபதி உரையில் சொல்லவே இல்லையே.. காங். கொந்தளிப்பு

Delhi

டெல்லி: நாகாலாந்தில் 14 அப்பாவி பொதுமக்களை ராணுவம் சுட்டுப் படுகொலை செய்தது, கொரோனா மரணங்கள் தொடர்பாக ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரையில் எதுவும் இடம்பெறவில்லை என காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கியது. இந்த ஆண்டின் முதல் நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடர் என்பதால் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரை நிகழ்த்தினார். நாடாளுமன்ற இரு சபைகளின் கூட்டு கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரையாற்றுவதற்கு முன்னதாக திமுக எம்.பிக்கள் முழக்கங்கள் எழுப்பினர். நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்துக்கு விலக்கு அளிக்க கோரும் மசோதாவை தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்காமல் இருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக எம்.பிக்கள் முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.

