மகிழ்ச்சி செய்தி.. எல்லா வகை கொரோனாவையும் விரட்ட ஒரே தடுப்பூசி! எலிகளுக்கு நடந்த பரிசோதனை வெற்றி

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக, 40 கேஸ்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த உருமாற்றம் மிக கவலையளிக்க கூடியது என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் மொத்தம் 21, மத்திய பிரதேசத்தில் 6, கேரளா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் தலா மூன்று, கர்நாடகாவில் இரண்டு மற்றும் பஞ்சாப், ஆந்திரா மற்றும் ஜம்மு ஆகிய இடங்களில் தலா ஒரு கேஸ்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

தற்போது செயல்பாட்டிலுள்ள கொரோனா தடுப்பூசிகள் அனைத்து வகை கொரோனா உருமாற்றத்தையும் சரியாக எதிர்க்குமா என்பதில் சந்தேகம் உள்ளது.

English summary

Scientists are currently working to develop an anti-corona vaccine that will eliminate all variants of the covid.The vaccine is currently being tested on rats by scientists. Scientists at the University of North Carolina in the United States doing this.