4வது திருமணம் பண்ணிக்கோங்க.. பெண்ணை அல்ல கிளியை.. இம்ரான் கானுக்கு பறந்து போன அட்வைஸ்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛இம்ரான் கான் பிரதமர் பதவியை இழக்கும் நிலையில் அவர் தனது 3வது மனைவி புஷ்ராவை விவாகரத்து செய்துவிட்டு அதிர்ஷ்டத்தை கூறும் பெண்கிளியை அவர் 4வது திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்'' என வங்கதேச எழுத்தாளர் தஸ்லிமா நஸ்ரின் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் பிரதமராக இம்ரான்கான் செயல்பட்டு வந்தார். இவருக்கு வழங்கிய ஆதரவை கூட்டணி கட்சிகள், எம்பிக்கள் திரும்ப பெற்றனர்.

இதனால் இம்ரான் கானுக்கான ஆதரவு குறைந்தது. இதையடுத்து அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்த தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு துணை சபாநாயகரால் ரத்து செய்யப்பட்டதோடு பாராளுமன்றத்தை பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆரிப் ஆல்வி கலைத்தார்.

English summary

‛‛Now Imran Khan can divorce Bushra and marry a fortune-telling female parrot who will say Imran will never die’’, says taslima nasreen in her twitter.