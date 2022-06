நுபுர் சர்மா.. அடுத்த டெல்லி முதல்வர் வேட்பாளர்.. அந்த கட்சி ஹிஸ்டரி அப்படி - போட்டுத்தாக்கிய ஓவைசி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : நுபுர் சர்மா டெல்லி முதல்வர் வேட்பாளராக கூட நிறுத்தப்படுவார், முஸ்லிம்களை துஷ்பிரயோகம் செய்பவர்களுக்கு பாஜகவில் பெரிய பதவிகள் கிடைக்கும் என அசாதுதீன் ஓவைசி விமர்சித்துள்ளார்.

நுபுர் சர்மாவை பாஜக பாதுகாத்து வருவதாகவும், வரும் 6-7 மாதங்களில் நுபுர் சர்மா பெரிய தலைவராக வருவார் என்று எனக்குத் தெரியும் என ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சித் தலைவரும், ஹைதராபாத் எம்.பி.யுமான அசாதுதீன் ஓவைசி தெரிவித்துள்ளார்.

நுபுர் சர்மாவை கைது செய்து, அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், பிரதமர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அமைதி காக்கிறார் என ஓவைசி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"It is also possible that Nupur Sharma will be made the Delhi CM candidate, Because those who abuse Muslims get big posts in the party", says Asaduddin Owaisi.