'ஆபத்தான நாடுகளிலிருந்து' இந்தியா வந்த 6 பயணிகளுக்கு கொரோனா.. ஓமிக்ரான் பாதிப்பா? வைரஸ் மரபணு சோதனை

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: "ஆபத்தில் உள்ள" பட்டியலிலுள்ள நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்த விமானங்களில் 3,000 க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை பரிசோதனை செய்து பார்த்ததில், 6 கொரோனா கேஸ்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

இவர்கள் Omicron வகை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்களா என்பதை அறிய, பயணிகளின் பாசிட்டிவ் மாதிரிகள் ஜீனோமிக் சீக்வென்ஸ் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

நேற்று நள்ளிரவு முதல் மாலை 4 மணி வரை "ஆபத்தில் உள்ள" நாடுகளில் இருந்து மொத்தம் 11 சர்வதேச விமானங்கள் நாட்டின் பல்வேறு விமான நிலையங்களில் தரையிறங்கின. அதில் வந்த, அனைத்து 3476 பயணிகளுக்கும் RTPCR சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, அதில் 6 பயணிகளுக்கு கோவிட்-19 பாசிட்டிவ் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

English summary

At least six cases of Covid-19 have been detected after screening of over 3,000 passengers from flights arriving in India from "at risk" countries on Wednesday. The positive samples of the passengers have been sent for Genomic Sequencing to determine if the cases relate to the Omicron variant.