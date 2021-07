'அவர் தானா இவரு.!' கூலாக கூடைப்பந்து விளையாடும் பாஜக எம்பி.. பரபரப்பை கிளப்பிய ஓற்றை வீடியோ.. ஏன்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: எப்போது சீரியஸாகவே இருக்கும் பாஜக எம்பி பிரக்யா தாக்கூர், ஜாலியாக கூடைப்பந்து விளையாடும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டு எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பிரக்யா தாக்கூர்.

கடந்த 2019இல் இறுதியில் மக்களவையில் திமுக எம்பி ராஜா பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது, கோட்சே ஒரு தேச பக்தர் என்று கூறி சர்ச்சையில் சிக்கியவர் தான் இவர்.

சமீப காலங்களாக இவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மூச்சு திணறல் பிரச்சினை காரணமாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஒரே மாத்தில் மீண்டும் கடந்த மார்ச் மாதம் உடல்நலம் மோசமாக டெல்லியில் இருந்து மும்பைக்கு ஏர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

தொடர்ந்து உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரக்யா தாக்கூர், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கூடைப்பந்து விளையாடும் வீடியோ ஒன்று தற்போது ட்விட்டரில் வைரலாகியுள்ளது. உடல்நலம் குறித்து பரவும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஒரே வீடியோவில் பதிலளித்துள்ளார் பிரக்யா தாக்கூர்.

பேஸ்கட் பால் கோர்டின் ஒரு மூலையிலிருந்து வேகமாகப் பந்தைத் தட்டிச் செல்லும் அவர், அனாயசியமாக ஷூட் செய்கிறார். அவரது இந்த பேஸ்கட் பால் வீடியோ தான் இப்போது இணையத்தில் வைரல்.

பிரக்யா தாக்கூரின் உடல்நிலை தேறியுள்ளதைத் தொடர்ந்து அவருக்குப் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். கடந்த முறை அவர் வீல் சேரில் இருப்பதையே பார்த்ததாகவும் இப்போது இவ்வளவு ஆக்டிவாக பார்க்க மகிழ்ச்சியாக உள்ளதாகக் காங்கிரஸ் நிர்வாகி ஒருவரும் தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்,

English summary

A video that has been widely shared on social media shows BJP MP Pragya Singh Thakur playing basketball in Bhopal. The clip shows the BJP leader, who was recently facing health issues, dribbling the basketball with remarkable ease.