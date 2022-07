எடப்பாடி பேச்சு செல்லாது ‘நான் அதிமுக எம்.பி’ - கடிதம் அனுப்பிய ஓபிஆர்.. இனி லகான் ஓம்பிர்லா கையில்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : அதிமுக எம்.பியாக தன்னை கருதக்கூடாது என எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதிய கடிதத்தை நிராகரிக்க வேண்டும் என லோக்சபா சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

ஓ.பி.ரவீந்திரநாத்தை கட்சியை விட்டு நீக்கியிருப்பதால் அவர் அதிமுக எம்.பி இல்லை என்றும், தன்னிச்சையான எம்.பியாக அறிவிக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி லோக்சபா சபாநாயருக்கு கடிதம் எழுதினார்.

இந்நிலையில், தன்னை கட்சியிலிருந்து நீக்கியதற்கு எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனுவை நிராகரிக்க வேண்டும் என ஓபிஆர் லோக்சபா சபாநாயருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

OP Ravindranath has written to Lok Sabha Speaker Om Birla asking him to reject the letter written by Edappadi Palaniswami saying that Ravindranath should not be considered as AIADMK MP.