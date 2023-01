ஒரு நாளைக்கு ரூ.3000 கோடி வருமானம்.. இந்தியாவில் 21 பேரிடம் குவிந்து இருக்கும் சொத்து! ஷாக் ஆய்வு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் உள்ள 70 கோடி மக்கள் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களை விட வெறும் 21 பேர் அதிக அளவு சொத்துக்களை வைத்திருப்பதாக ஆக்ஸ்பம் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக பல ஆய்வுகள் கூறி வருகின்றன. இந்த ஏற்றத்தாழ்வு அதிகரிப்பு என்பது நாட்டின் வளர்ச்சியை ஒருசாராருக்கு மட்டுமே அளிக்கும் என்றும், இதன் பயன்களை அவர்களால் மட்டுமே அனுபவிக்க முடியும் என்றும் பொருளாதார ஆய்வாளரகள் கூறுகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த புதிய ஆய்வு அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு பின்னர் இந்திய பணக்காரர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இந்தியாவில் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய பொருளாதார மாற்றங்கள் குறித்து 'ஆக்ஸ்பாம் இந்தியா' Survival of the Richest: The India story எனும் ஆய்வை சமீபத்தில் நடத்தி முடித்தது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ள நிலையில், கொரோனா காலகட்டத்திலிருந்து தற்போது வரை இந்தியாவில் உள்ள பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு 121% அதிகரித்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

An Oxfam report pointed out that just 21 people own more assets than the 70 crore people in India. Amitabh Behar, CEO, Oxfam India said, “In our country, the poor pay more taxes than the rich. They pay more taxes like direct tax and service tax. So the time has come for the super rich to pay taxes. They must ensure their role.” He said that