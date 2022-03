ஏவுகணை: இந்தியாவுக்கு பதிலடி கொடுத்திருக்க முடியும்.. ஆனால் சும்மா விட்டோம்.. இம்ரான்கான் சொல்கிறார்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இந்திய ஏவுகணை தவறுதலாக விழுந்த விவகாரத்தில் உடனே பதிலடி கொடுத்திருக்க முடியும்; ஆனால் பொறுமை காக்கிறோம் என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் கூறியிருக்கிறார்.

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் சூரத்கர் நகரில் இருந்து கடந்த 9-ந் தேதி ஏவுகணை ஒன்று தவறுதலாக விண்ணில் சீறிப் பாய்ந்தது. இந்த ஏவுகணை பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணம் மியான் கன் நகர் மீது விழுந்தது. இதில் சில குடியிருப்புகள் சேதமடைந்தன.

அது எப்படி இந்திய ஏவுகணை பாகிஸ்தானுக்குள் பாய்ந்தது? ஏவுவதற்கான நடைமுறைகள் என்ன?

English summary

Pakistan Prime Minister Imran Khan said that they could have responded to India after its missile landed but it observed restraint.