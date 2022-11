இந்தியா-இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்.. எல்லாம் போச்சே.. நீதிமன்ற பணியை விட்டு பார்த்த வக்கீல்கள் புலம்பல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உலககோப்பை கிரிக்கெட் அரையிறுதி போட்டியில் இன்று இங்கிலாந்திடம் இந்தியா 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மோசமாக தோல்வியடைந்தது. முன்னதாக இந்த போட்டியை இன்று மதியம் முதல் நீதிமன்ற நடைமுறையை ரத்து செய்துவிட்டு பட்டியாலா மாவட்ட வழக்கறிஞர்கள் பார்த்த நிலையில் இந்தியா தோற்றதால் அவர்கள் புலம்பினர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் உலக கோப்பை டி20 போட்டிகள் துவங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. அரையிறுதி போட்டிக்கு இந்தியா-பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து-நியூசிலாந்து அணிகள் முன்னேறின.

நேற்று நடந்த முதல் அரையிறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு சென்றது. இன்று அடிலெய்டு ஓவல் மைதானத்தில் 2வது அரையிறுதி போட்டி நடந்தது. இதில் இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின.

India lost by 10 wickets to England in the semi-final of the Cricket World Cup today. Earlier, Patiala district attorneys watched the match by canceling the court proceedings from this afternoon and lamented India's loss.