பெகாசஸ்: நாங்க ஒட்டு கேட்கவில்லை... விசாரிக்க வல்லுநர் குழு- உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பெகாசஸ் ஒட்டு கேட்பு விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு தம் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்துள்ளது; மேலும் இது தொடர்பாக விசாரிக்க வல்லுநர் குழு அமைக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேல் தயாரித்த பெகாசஸ் எனும் ஸ்பைவேர் பொதுவாக பயங்கரவாதிகளின் செல்போன்களை ஹேக் செய்ய பயன்படுத்தப்படும். இது ஒரு பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான ஆயுதம் என்ற அடிப்படையில் அரசுகளுக்கு மட்டுமே பெகாசஸ் மென்பொருளை இஸ்ரேல் வழங்கியது.

English summary

Centre Govt today submitted a affidavit to the Supreme Court has said it will set up a experts committee For the Pegasus Allegations.