பெகாசஸ் விகாரம்.. உலக அரங்கில் இந்தியாவை இழிவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சி... அமித் ஷா பதிலடி

டெல்லி: பெகாசஸ் விகாரம் உலக அரங்கில் இந்தியாவை இழிவுபடுத்தும் ஒரு முயற்சி எனக் கூறியுள்ள அமித் ஷா, இந்தியா வளர்ச்சிப் பாதையில் செல்லவதை விரும்பாதவர்களே இதைச் செய்கின்றனர் என்றும் விமர்சித்துள்ளார்.

இஸ்ரேல் நாட்டின் என்எஸ்ஓ குரூப் நிறுவனத்தின் பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை பயன்படுத்தி ஒருவரது மொபைலை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். அவர் ஒருவர் யாருடன் பேசுகிறார், என்ன பேசுகிறார், எங்குச் செல்கிறார் என அனைத்தையும் கண்காணிக்க முடியும்.

பெகாசஸ் ஸ்பைவேரை பயன்படுத்தி ராகுல் காந்தி, பிரசாந்த் கிஷோர், ஒரு நீதிபதி, 40க்கும் மேற்பட்ட செய்தியாளர்களின் மொபைல் எண்கள் ஒட்டுக்கேட்கப்பட்டதாக தி கார்டியன், வாஷிங்டன் டைம்ஸ் உள்ளிட்ட 16 ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

Amith SHahs launched an all-out attack on Congress and unnamed global organizations for "trying to derail". He also said India's development trajectory through their "conspiracies" as the Pegasus revelations rocked Parliament.