பேரறிவாளன் விடுதலை... 31 ஆண்டு கால தாயின் பாசப்போராட்டம் வென்றது

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று 31 ஆண்டு காலம் சிறையில் இருந்த பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். 31 ஆண்டுகாலம் மகனைக்காக்க நீதிமன்ற படியேறி போராடிய தாயின் போராட்டம் வென்றுள்ளது. சட்டப்பிரிவு 142ஐ பயன்படுத்தி பேரறிவாளனை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளனர் நீதிபதிகள்.

எமனிடம் இருந்து கணவன் சத்யவான் உயிரை மீட்டார் சாவித்திரி என்று புராண கதைகளில் படித்திருப்போம். கடந்த 31 ஆண்டுகாலமாக சிறைவாசம் அனுபவித்து வந்த மகனை போராடி மீட்டிருக்கிறார் அற்புதம்அம்மாள்.

அடுத்த 3 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் மழை பிச்சு எடுக்கும்.. இன்று எங்கெல்லாம் பெய்யும்? ரிப்போர்ட்

களைத்துபோன முகம், கால்களில் ரப்பர் செருப்பு, கண்ணாடி, வெள்ளை முடி, தோளில் ஒரு பை, இதுதான் அற்புதம்மாள் குறித்த அடையாளமாக இருக்கும். தனது மகனின் உயிரைக்காக்கவும், சிறையில் இருந்து விடுவிக்கவும் அவர் பயணித்த பாதைகள் கல்லும் முள்ளும் நிறைந்தது.

English summary

Perarivalan, who was convicted in the Rajiv Gandhi assassination case and jailed for 31 years, has been released. The mother who fought for her son for 31 years has won the court battle. Judges have acquitted Perarivalan using Section 142.