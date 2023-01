விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அலர்ட்.. இந்த திட்டத்திற்கு ஆதார் எண் கட்டாயம்.. வேளாண் துறை அறிவுறுத்தல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மத்திய அரசின் பிஎம் கிஷான் திட்டத்தில் நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகள் அடுத்த தவணை நிதி ரூ. 2000 பெற ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று வேளாண் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. பிஎம் கிஷான் திட்டத்தில் 3 தவணையாக ஆண்டுக்கு 6000 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

மத்திய, மாநில அரசுகளின் நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்கு தற்போது ஆதார் எண் கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டு வருகிறது. 12 இலக்கங்களை கொண்ட ஆதார் அடையாள அட்டையில் ஒருவரின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் அனைத்து இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனால், போலிகளை களைந்து நலத்திட்டங்கள் உண்மையான பயனாளிகளுக்கு கிடைப்பதை ஆதார் எண் இணைப்பு எண் மூலம் உறுதிப்படுத்த முடியும் என்று கூறி ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டு வருகிறது. அரசின் நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள் மட்டும் இன்றி வங்கிக் கணக்கு தொடங்க செல்போன் சிம் கார்டு வாங்க வேண்டும் என்றாலும் கூட தற்போது ஆதார் எண்ணே முதன்மையானதாக கேட்கப்படுகிறது.

English summary

Farmers receiving financial assistance under the central government's PM Kishan scheme will get the next installment of Rs. 2000 has been advised by the Agriculture Department that it is mandatory to link the Aadhaar number. It is noteworthy that 6000 thousand rupees are given annually in 3 installments of PM Kishan scheme.