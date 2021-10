கொரோனா சிகிச்சை: விளக்கு ஏற்றுவது, ஒலி எழுப்புவது குறித்த விமர்சனங்களுக்கு பிரதமர் மோடி விளக்கம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: கொரோனா பரவல் அதிகரித்த காலத்தில் விளக்கு ஏற்றுவது, ஒலி எழுப்புவது உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் மீதான விமர்சனங்களுக்கு பிரதமர் மோடி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இத்தகைய நிகழ்வுகள்தான் கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்த மருத்துவர்களுக்கு உற்சாகத்தைக் கொடுத்தது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பாதிப்பைத் தடுக்கும் வகையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் தடுப்பூசிகள் போடும் பணி தொடங்கப்பட்டது. கடந்த 9 மாதங்களில் நாடு முழுவதும் 100 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன.

சொந்த தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்து மகத்தான சாதனை.. 130 கோடி மக்களுக்கும் நன்றி.. பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

English summary

PM Modi said that People said how clapping and clanging utensils to honour frontline health workers will help eradicate the virus. But it was a reflection of people's participation and capacity.