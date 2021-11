சர்ச்சைக்குரிய 3 வேளாண் சட்டங்களும் வாபஸ்- மோடி அதிரடி அறிவிப்பு.. விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு வெற்றி

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: சர்ச்சைக்குரிய 3 வேளாண் சட்டங்களையும் திரும்பப் பெற மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அறிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடரின்போது இந்த மூன்று சட்டங்களும் வாபஸ் பெறப்படும் என்று உறுதி அளித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லி எல்லையில் போராடி வரும் விவசாயிகள் தங்கள் போராட்டங்களை கைவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

பிரதமர் மோடி இன்று காலை 9 மணிக்கு நாட்டு மக்களிடையே நேரலையில் உரையாற்றஇனார். தனது உரையின்போது அவர் தெரிவித்ததாவது:

PM Narendra Modi will adress the nation on 9 am today. Today is the Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji. Today PM will inaugurate key schemes relating to irrigation in Mahoba, Uttar Pradesh. Then, he will go to Jhansi for the ‘Rashtra Raksha Samparpan Parv.’ Before all of these programmes, he will address the nation at 9 AM: PMO