காரின் அடியில் "அஞ்சலி" சிக்கியிருந்தது தெரியாதா? "இது மட்டும்" இடிக்குதே.. டெல்லி கொலையில்.. ஷாக்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் புத்தாண்டு இரவு அன்று கார் விபத்தில் சிக்கியதில் 20 வயது மதிக்கத்தக்க அஞ்சலி எனும் இளம்பெண் கொடூரமான முறையில் உயிரிழந்த நிலையில், காரை ஓட்டி வந்தவர்கள் மற்றும் அதில் பயணித்தவர்கள் என அனைவருக்கும் உண்மை கண்டறியும் சோதனையை மேற்கொள்ளப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

புத்தாண்டு அன்று இரவு டெல்லியில் நடந்த விபத்தானது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அதாவது, அன்று இரவு டெல்லியின் சுல்தான்புரி பகுதியில் இந்த விபத்து நடைபெற்றுள்ளது. அஞ்சலியும் அவரது தோழி நிதியும் புத்தாண்டு இரவு அன்று வெளியில் கிளம்பியுள்ளனர். தங்களது நண்பர்களை சந்தித்துவிட்டு இருவரும் வீடு திரும்பியபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்கிறது.

விபத்தில் அஞ்சலி உயிரிழந்த நிலையில் நிதி உயிர் பிழைத்துள்ளார். மட்டுமல்லாது அவருக்கு எவ்வித காயமும் ஏற்படவில்லை. இது பெருத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. அஞ்சலி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்டதாக அவரது தாயார் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். விபத்து நடந்ததாக சொல்லப்படும் பகுதியிலிருந்து சுமார் 12 கி.மீ தொலைவில்தான் அஞ்சலியின் உடல் கிடந்திருக்கிறது. இது குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.

டெல்லி இளம்பெண் வழக்கில் புதிய ட்விஸ்ட்.. தனியாக செல்லவில்லை..விபத்து நடந்ததும் தப்பி ஓடிய தோழி?

English summary

A 20-year-old girl named Anjali died brutally in a car accident on New Year's Eve in the capital Delhi, it is said that there is a chance to conduct a Lie Detector test for all those who were driving the car and passengers in it.